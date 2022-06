Processo idêntico de dotação orçamental extraordinária está a ser preparado tendo em conta a legalização de mais duas novas formações políticas (Partido Nacionalista para a Justiça em Angola, P-NJANGO e Partido Humanista Angolano, PHA) .

O reforço de financiamento para apoiar as campanhas eleitorais dos partidos foi distribuído pelo MPLA (no poder), e pelos partidos da oposição UNITA, FNLA, PRS, BD, APN, PPA, PALMA, PNSA e PADDA-AP, cabendo a cada um 80 milhões de kwanzas (175 mil euros)

Só o PDP-ANA não submeteu ainda as "coordenadas e peças para geração do pagamento no valor autorizado", adianta o MINFIN no seu comunicado.

