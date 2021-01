Governo angolano lança concurso para reabilitação de helicópteros da polícia no exterior

O Ministério do Interior angolano lançou hoje um concurso limitado por prévia qualificação para recuperação/reabilitação da frota de helicópteros da Polícia Nacional, fora do território angolano, no valor de 28,4 mil milhões de kwanzas (35,2 milhões de euros).