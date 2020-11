O programa comemorativo tem início na terça-feira, com uma homenagem no Palácio Presidencial, segundo uma nota da Presidência.

No dia 11, quarta-feira, data em que se celebram os 45 anos da "Dipanda", as cerimónias começam às 07:00 com o içar da bandeira no Museu Central das Forças Armadas Angolanas, seguindo-se às 09:00, a deposição de uma coroa de flores no memorial Dr. António Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, que proclamou a independência em Luanda, às 00:00 do dia 11 de novembro de 1975.