Detlev Wolter, citado pela Agência de Informação de Moçambique (AIM), declarou que o seu país quer ver incrementada a cooperação no setor da educação, saúde, energia, minas, ciência e tecnologia, bem como descentralização política e financeira.

Wolter adiantou que o seu país pretende continuar a ser um contribuinte de peso para as finanças do Estado moçambique, no quadro da ajuda prestada pela União Europeia (UE).

No plano político, o embaixador cessante da Alemanha felicitou Moçambique pela intensificação do processo de descentralização política e administrativa, que culminou com a inédita eleição de governadores provinciais nas eleições gerais de 15 de outubro de 2019.

As atuais relações entre Moçambique e Alemanha são uma continuação de laços entre que o país africano estabeleceu em 1976 com a ex-República Democrática da Alemanha (RDA), quando o país africano e o antigo estado do leste alemão pertenciam ao bloco dos países socialistas.

PMA // PJA

Lusa/Fim