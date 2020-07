Detlev Wolter, citado pela Agência de Informação de Moçambique (AIM), declarou que o seu país quer ver incrementada a cooperação no setor da educação, saúde, energia, minas, ciência e tecnologia, bem como descentralização política e financeira.

Wolter adiantou que o seu país pretende continuar a ser um contribuinte de peso para as finanças do Estado moçambique, no quadro da ajuda prestada pela União Europeia (UE).