"O fortalecimento da rede mundial das Casas dos Açores é um desígnio estratégico da nossa região, que o XIII Governo [Regional] assume por inteiro", disse Artur Lima, na sessão de encerramento da XXIII Assembleia-Geral do Conselho Mundial das Casas dos Açores (CMCA), que decorreu entre sexta-feira e hoje em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria.

De acordo com o governante, as Casas dos Açores "partilharam experiências e expectativas mutuamente enriquecedoras", sendo que a "própria região fortaleceu assim a sua identidade global".

Artur Lima salientou a "admissão formal das Casas dos Açores do Maranhão e da Madeira, que a partir de hoje passam a integrar, de pleno direito, este Conselho Mundial".

O vice-presidente do executivo agradeceu o "trabalho desenvolvido até agora pela Casa dos Açores do Norte, na pessoa do seu presidente, Ponciano Oliveira", na presidência do CMCA, desejando "merecido sucesso no trabalho a desenvolver, daqui para a frente, pela Casa dos Açores do Winnipeg, na pessoa do seu presidente, João Paulo Melo", que assume agora o cargo.

Artur Lima destacou no evento as iniciativas desenvolvidas, como o lançamento oficial do Portal da Açorianidade, a implementação progressiva do novo projeto "Juntos na Distância" e a entrega simbólica de mais de 300 livros de temática açoriana que "vão enriquecer e atualizar" as bibliotecas próprias de todas as Casas dos Açores.

"Aproveitámos também a circunstância adequada deste reencontro de representantes institucionais da grande família açoriana para renovarmos os protocolos de cooperação entre o Governo Regional e as Casas dos Açores. Este novo governo, logo neste seu primeiro ano de mandato, aumentou o valor das transferências financeiras para as Casas dos Açores. Foi a primeira vez que isso aconteceu nos últimos anos", indicou.

O governante adiantou que se pretende ir "ainda mais longe no futuro imediato", tendo reconhecido os "variados e sucessivos contributos" das Casas dos Açores para a afirmação da açorianidade no mundo.

