A governante angolana, que esteve hoje na tomada de posse dos deputados ao Parlamento angolano, disse que, em Luanda, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder) tudo fez para vencer as eleições.

"Acho que nos faltou mais entrosamento, porque muito foi feito em Luanda, foram construidas muitas infraestruturas, houve melhoria na qualidade de vida das populações", explicou.

Apesar disso, "penso que a oposição vendeu melhor os sonhos aos angolanos", disse.

Na capital angolana, a UNITA, maior partido político na oposição, venceu as eleições, com 62,59%. Na contagem geral, o MPLA venceu com 51,17% dos votos contra 43,95% da UNITA.

JYMU // PJA

Lusa/Fim