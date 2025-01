Falando hoje na cidade de Pemba, no acto de empossamento dos novos diretores provinciais para o quinquénio 2025 -- 2029, Valige Taubo lembrou que algumas famílias afetadas pelas ações dos terroristas e do ciclone Chido estão a regressar às suas zonas de origem, sendo necessários esforços para prover assistência em quase todas as áreas para minimizar o impacto das duas situações.

"Nos distritos afetados pelo terrorismo, a população clama pela assistência humanitária, solicita-nos abrigos, alimentos, medicamentos e insumos agrícolas", disse Valige Tauabo, dirigindo-se aos diretores empossados, diante de dezenas de convidados.

Além da assistência humanitária, o dirigente quer os diretores presentes junto da população para viverem os problemas que enfrentam, numa altura em que os rebeldes destruíram quase tudo.

"Acima de tudo, requer a nossa presença, requer os serviços da saúde, da educação, eletricidade, água, assistência agro-pecuária, transporte, comunicação e segurança", disse.

O governador de Cabo Delgado falou igualmente do impacto do ciclone Chido, que devastou a província, em dezembro último, lembrando ser urgente ações de planificação para minorar o sofrimento dos populares, sendo Mecúfi, Metuge, Ancuabe, Chiúre e Pemba os distritos mais afetados, pois o temporal devastou "severamente habitações da população e infra-estruturas públicas e privadas".

"Esperamos de cada um de vós, no seu setor, resultados que permitam inverter o cenário de emergência em Cabo Delgado para uma nova página, rumo ao desenvolvimento", concluiu.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio de 2024, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.

RYCE // MLL

Lusa / Fim