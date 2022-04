A apreensão foi feita na sexta-feira durante uma ação de fiscalização rodoviária. Os militares encontraram numa viatura 1. 500 sacos individuais, cada um contendo um quilo de folha de tabaco triturada, "prontos para comercialização e venda ao consumidor final".

"Verificou-se ainda que não cumpriam os requisitos definidos na lei para a introdução no consumo, o que levou à sua apreensão", lê-se num comunicado divulgado pela GNR.

Os guardas detiveram um homem de 29 anos por "introdução fraudulenta no consumo", e apreenderam o carro, um veículo ligeiro de passageiros.

"O valor da folha de tabaco apreendida, caso tivesse sido introduzida no consumo de forma fraudulenta, teria provocado uma fraude tributária, em sede de Imposto sobre o Tabaco (IT) e Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) em valor superior a 320.000 euros", de acordo com a mesma fonte.

Estas ações policiais inserem-se no combate à fraude, no âmbito do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e Imposto Especial de Consumo (IEC), através do mercado paralelo, pelo não pagamento dos impostos devidos, com repercussões no funcionamento dos mercados e da competitividade da economia nacional.

AH // JH

Lusa/fim