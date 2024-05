Segundo a mesma fonte, José Castelo-Branco vai ser ainda hoje presente ao juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial.

Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República (PGR) indicou que o Ministério Público (MP) abriu uma investigação sobre alegados crimes de violência doméstica contra a figura do "jet-set" Betty Grafstein por parte do marido, José Castelo-Branco.

"Confirma-se a receção da denúncia aludida. A mesma deu origem a inquérito que se encontra em investigação na Secção Integrada de Violência Doméstica de Sintra, do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa", referiu a PGR, na altura.

De acordo com várias notícias, a denúncia deste crime público foi enviada ao MP por profissionais médicos do Hospital da Cuf de Cascais, onde norte-americana Betty Grafstein, de 95 anos, se encontra internada há cerca de duas semanas com uma fratura no fémur e ferimentos no braço esquerdo, tendo sido a própria a contar os incidentes aos profissionais de saúde, alegando que o marido a teria empurrado.

Entretanto, José Castelo-Branco já veio desmentir qualquer agressão e dizer que as denúncias de violência doméstica contra a mulher, com quem está casado há quase 30 anos, "são ridículas".

