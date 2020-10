Em comunicado, a GNR refere que a ação esteve a cargo da Unidade de Ação Fiscal do Porto, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de seis meses dirigida ao combate do contrabando 'online' de produtos sujeitos a imposto especial de consumo, tendo os militares apurado "que o suspeito, de 37 anos, utilizava as redes sociais 'online' para vender os cigarros sem a estampilha fiscal obrigatória por lei".

Na busca domiciliária efetuada na quarta-feira, lê-se na nota de imprensa, para além dos 26.800 cigarros de contrabando, foram ainda apreendidos "17 quilos de folha de tabaco triturado".

"O valor comercial do tabaco apreendido é de cerca de 9.530 euros, sendo que se tivesse sido vendido ao público teria lesado o Estado em mais de 8.080,00 euros, resultante da evasão à tributação incidente em sede de Imposto Especial Sobre o Consumo de Tabaco (IT) e IVA", explica a GNR.

Na sequência das apreensões, um "homem de 37 anos foi constituído arguido e foi ainda identificada uma mulher de 36 anos", tendo sido os "factos remetidos ao Tribunal Judicial do Porto".

JFO // JAP

Lusa/Fim