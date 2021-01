GNR apreende 83 barbatanas de tubarão no Porto de Pesca de Sesimbra

A GNR apreendeu hoje 83 barbatanas de tubarão no Porto de Pesca de Sesimbra, no distrito de Setúbal, no âmbito de uma fiscalização dirigida às atividades de pesca profissional, tendo ainda encontrado 21 quilogramas daquele peixe esfolado e esviscerado.