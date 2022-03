Segundo adiantou a GNR, destas ações policiais resultou "a elaboração de um auto de notícia pelo crime de introdução fraudulenta no consumo e de três autos de contraordenação por introdução irregular no consumo", culminando na dita apreensão de tabaco.

O tabaco apreendido, caso tivesse sido introduzido no mercado de consumo de forma irregular, teria provocado uma fraude tributária em valor que ascende a 33 mil euros.

Estas ações policiais inserem-se no combate à fraude no âmbito do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e Imposto Especial de Consumo (IEC), através do mercado paralelo, pelo não pagamento dos impostos devidos, com repercussões no funcionamento dos mercados e da competitividade das economias.

