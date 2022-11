Este encontro literário é uma referência na literatura e nas artes contemporâneas para crianças em Portugal, registando sete edições no concelho de Ovar, uma primeira edição em Timor-Leste em 2016, uma edição na Guiné-Bissau em 2017, com uma segunda edição já prevista para este país, e chega agora a São Tomé e Príncipe.

O encontro vai decorrer entre sexta-feira e a próxima terça-feira, no Centro Cultural Português de São Tomé e Príncipe.

Em comunicado, a Direção-Geral das Artes (DGArtes) refere que o livro é a grande descoberta desta iniciativa, "a partir de um espetáculo de teatro, música, dança, imagem ou uma performance".

"A partir do mundo gigante dos livros, este encontro interage com vários formatos da literatura contemporânea para crianças", acrescenta a nota.

Do evento consta uma exposição de ilustração de Carlo Giovani, um designer gráfico, ilustrador, artista visual e autor, cujo trabalho tem como base "a constante experimentação de diferentes técnicas e estilos de representação visual, misturando-as em busca de ilustrações inusitadas e criativas, grande parte delas feitas em papel".

A dança e o teatro também estarão presentes, com "Isto é tudo inventado", espetáculo de dança e teatro de objetos, sobre o espaço, as galáxias e os movimentos da rotação da terra.

"Isto é tudo inventado" é o tema do livro de Pedro Saraiva e Carlo Giovani que será lançado no encontro, do qual também fazem partes conversas com autores e professores.

Segundo a DGArtes, o evento "Gigantes Invisíveis" em Ovar terá como foco autores convidados de São Tomé e Príncipe e da Guiné-Bissau.

