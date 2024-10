O selo da organização é válido para os próximos quatro anos e o anúncio foi feito na 17.ª Conferência Europeia de Geoparques UNESCO, que decorreu em Reiquianesbaer, na Islândia, onde estiveram presentes 400 delegados, em representação de cem geoparques, de 30 países.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Naturtejo adiantou hoje que a informação lhe tinha chegado oficialmente em maio, após um processo de avaliação, que incluiu a análise aos desenvolvimentos realizados no território.

No documento recebido da Divisão das Ciências Ecológicas e da Terra da UNESCO são apresentadas "recomendações para melhorias nos próximos quatro anos, em termos de conservação do património geológico, visibilidade, espaços de interpretação e infraestruturas, património natural e gestão do território".

O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional inclui os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.

O território Naturtejo passou a integrar a rede mundial da UNESCO há 18 anos.

A Rede Global de Geoparques é um dos três programas da UNESCO existentes, além do Património da Humanidade e das Reservas da Biosfera, acrescentou a Naturtejo, na mesma nota.

Na cerimónia de encerramento da Conferência Europeia de Geoparques foram atribuídos prémios de mérito a Armindo Jacinto, presidente do conselho de administração da Naturtejo, e a Carlos Neto de Carvalho, coordenador científico do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO, "pelos seus contributos significativos para o desenvolvimento da Rede Global de Geoparques".

O município de Idanha-a-Nova atribuiu durante o evento o prémio "Adufe de Ouro" a Nickolas Zouros, presidente da Rede Global de Geoparques, "pelo papel decisivo que teve na origem e desenvolvimento da Rede Global de Geoparques e do Programa Internacional de Geoparques da UNESCO, bem como na integração do Geopark Naturtejo na Rede Global de Geoparques em 2006 e pelo trabalho de proximidade que tem existido desde então".

Naturtejo, Arouca, Açores, Terras de Cavaleiros e Estrela são os cinco geoparques portugueses.

AYR // SSS

Lusa/Fim