Elsoe e Wilson, dois irmãos gémeos de 36 anos, são filhos de pais cabo-verdianos e estudaram em Portugal até aos 11 anos. A paixão pelas artes começou a revelar-se no Colégio Pina Manique da Casa Pia de Lisboa, onde as aulas nesta área passavam a voar.

Seguiu-se Boston, nos Estados Unidos, onde os irmãos ainda vivem, sempre envolvidos nas artes e desenhos e também com vontade de fazer diferente.

Desenvolveram então o conceito de histórias em tecido, que consiste na introdução de imagens de líderes históricos em roupas e acessórios.

Em declarações à agência Lusa, Wilson disse que, quando via roupas com imagens de líderes revolucionários, como o Che Guevara, se questionava como é que um líder como Amílcar Cabral não era igualmente reproduzido, ou então só apenas em dias de celebração, como no dia da independência.

Além de Cabral, estão representados nos artigos criados por estes dois irmãos figuras como Titina Sila, Malcom X, Ângela Davis ou Cesária Évora, mas ambos estão empenhados em aprofundar o seu conhecimento sobre outras figuras revolucionárias, como Cármen Pereira, que lutou pela independência da Guiné-Bissau e foi a primeira mulher na presidência de um país africano e a única na história guineense.

Os criadores explicam que a ideia é fazer de maneira que a nova geração, as pessoas que gostam de roupa, e que acabam por ser influenciadas pela música ou a moda, queiram, a propósito destes artigos, querer saber mais sobre a pessoa.

Elsoe indica que os artigos são para todas as idades e, precisamente a pensar nisso, é que a sua marca (Crazygoodz) tem como slogan: "A vida é dura, mas torna-a bonita".

Wilson conta que, às vezes, pessoas que compram os artigos e não conhecem as figuras, vão saber sobre elas e ficam surpreendidas com o papel que tiveram na história.

"Nos dias seguintes chegam ao pé de nós e dizem: Essa pessoa foi uma grande pessoa. Vi tudo o que ele fez, o que lutou pela independência". E esse é o primeiro passo para comprarem mais e até oferecerem a outras pessoas.

"Esta é a história que todo o mundo devia estar a aprender", adiantou.

O passo seguinte à roupa e acessórios foi o boneco articulado, que representa Amílcar Cabral, e que foi desenhado e construído pelos irmãos com recurso a 3D.

A imagem do boneco, com umas calças "verde tropa", uma camisola clara, óculos e pistola à cintura, conta com a imagem de marca de Cabral: O súmbia (chapéu), neste caso pintado à mão.

"Quando compras um boneco, normalmente é um super-herói. Mas existem heróis verdadeiros. O nosso propósito é fazer um boneco de ação de um herói verdadeiro, que existe. Uma criança pode brincar com ele e ao mesmo tempo aprender com ele e sentir orgulho da história", afirmou Elsoe.

Para já a reação ao protótipo está a superar as expectativas, com muitas pessoas de várias partes do mundo, como a América, Portugal, Guiné-Bissau, França, Luxemburgo ou Alemanha a quererem saber como podem adquirir o boneco de Cabral, adiantou.

Através deste boneco de ação, os empresários pretendem dar os primeiros passos para a criação de uma fundação que ajude as crianças a adquirirem ferramentas para poderem trabalhar no mundo da arte, como desenho, fotografia, etc.

E sobre isso mesmo estão tratar este fim de semana em Cabo Verde, terra dos pais e que já não visitavam há décadas, onde gostariam de contribuir para o empreendedorismo dos mais jovens.

Prometida está uma viagem à Guiné-Bissau, onde esperam conhecer locais por onde Cabral passou e assim obterem mais inspiração para os seus artigos.

