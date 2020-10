Criada em Luanda, em 2017, para dar visibilidade aos artistas locais e das diásporas africana e lusófona, a Movart abrirá o espaço próprio na Rua João Penha, dirigido por Janire Bilbao, a fundadora, depois de ter apresentado projetos, no ano passado, temporariamente, num espaço no Palais Castilho, em Lisboa.

A Galeria Movart Lisboa irá abrir com a exposição "Air Ihosva", do artista angolano Ihosvanny, que, no dia da inauguração, a partir das 16:00, irá criar um mural no pátio do edifício da galeria, e o processo poderá ser acompanhado pelos visitantes.