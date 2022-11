Quatro condados daquele estado norte-americano têm ordem de evacuação obrigatória, segundo os serviços de emergência.

Por causa do furacão, as autoridades fecharam aeroportos e parques temáticos e a NASA adiou o lançamento do seu foguetão.

As autoridades preveem que a tempestade se alastre para a Geórgia e Carolina do Sul e Carolina do Norte ainda hoje e sexta-feira, com chuvas fortes.

As autoridades estimam que o Nicole enfraqueça enquanto se desloca pela Florida e sudeste dos Estados Unidos até sexta-feira, e é provável que se torne um ciclone pós-tropical na tarde de sexta-feira.

Nicole tornou-se um furacão na noite de quarta-feira quando atingiu a ilha Grand Bahama, tendo atingido a costa apenas algumas horas antes na ilha Great Abaco como uma tempestade tropical com ventos máximos sustentados de 70 quilómetros por hora.

É a primeira tempestade a atingir as Bahamas desde o furacão Dorian, uma tempestade de categoria 5 que devastou o arquipélago em 2019.

