Este novo local de distribuição de sopa, pão e fruta vai funciona no bairro Brasil, na Achada Santo António e beneficiar 50 pessoas, de segunda a sexta-feira, tal como já acontece na primeira casa, aberta há quatro meses no bairro da Belavista.

O espaço vai ser inaugurado na antiga habitação de uma benemérita que distribuía alimentos por altura da quarta-feira de cinzas, dia que a tradição cabo-verdiana manda ser vivido com mesa abastada, partilhada entre familiares e amigos.

"Falámos com uma filha da dona Chandadi, que tinha o sonho de dar continuidade" à ação solidária da mãe, mas como não lhes foi possível, "cederam a casa", contou à Lusa Ana Maria Hopffer Almada, presidente e co-fundadora da Fundação Donana.

As casas funcionam a custo zero, com sopas oferecidas por restaurantes parceiros, o pão é entregue por padarias e há lojas a fornecer peças de fruta, numa refeição complementada pela fundação e pelo grupo Khym Negoce, que apoia o projeto.

A próxima Casa da Sopa vai abrir no bairro de São Filipe, estando prevista uma terceira para a zona de Achada Grande.

Associações locais participam na escolha dos beneficiários e distribuem os alimentos.

"Já temos 10 restaurantes [como parceiros], acreditamos que vamos conseguir envolver mais", disse, uma vez que o objetivo será apoiar 500 pessoas -- 50 por cada casa -- quando a rede estiver implantada nos cinco maiores bairros da capital.

O número de beneficiários é, provavelmente, maior, acrescenta a responsável pela Fundação Donana, recordando o testemunho de uma criança no bairro da Belavista: "levava a sopa para a avó, mas explicava que era partilhada por ele e família. Era a refeição que tomava antes de ir para a escola".

A iniciativa "pode ser uma gota de água, mas faz a diferença", concluiu.

