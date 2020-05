Numa nota, a FICASE indicou que fez a entrega dos géneros alimentícios tendo em conta o estado de emergência que ainda vigora nessas duas ilhas, que, entretanto, termina às 00:00 de hoje na Boa Vista e continua até 29 de maio em Santiago, ilha com mais de 80% dos casos de covid-19 no país.

Os alimentos foram fornecidos ao município-ilha da Boa Vista e aos nove municípios da ilha de Santiago, para distribuição de cestas básicas a 16.607 agregados familiares dos grupos pertencentes ao cadastro social único.

A FICASE adiantou no mesmo comunicado que a aquisição destes géneros alimentícios representou um investimento orçamental de 52,5 milhões de escudos (476 mil euros).

"A oferta faz parte da segunda fase do Programa de Assistência Alimentar, uma medida social do Governo de Cabo Verde, coordenado pela FICASE e executado pelas câmaras municipais, em estreita parceria com as delegações do Ministério da Educação, ONG [organizações não-governamentais] e outras associações de caráter social", avançou.

Na primeira fase do Programa de Assistência Alimentar, além dos géneros que dispunha nos seus armazéns e nas escolas, a FICASE informou que investiu cerca de 62 milhões de escudos (562 mil euros), salientando tratar-se de um "esforço adicional" que representa cerca de 50% do Orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

No total, a FICASE indicou que disponibilizou 893,5 toneladas de géneros alimentícios, num investimento de 114,5 milhões de escudos (1,039 milhões de euros), tendo beneficiado até ao momento 29.812 agregados familiares.

A FICASE tem ainda em curso uma campanha de solidariedade na sua página oficial (www.ficase.cv) para mobilização de recursos, tendo até ao momento arrecadado 2,6 milhões de escudos (23,5 mil euros).

"Para esta quantia, muito tem contribuído gestos de solidariedade de cidadãos nacionais e estrangeiros através de doações online, empresas e ordens profissionais", mencionou a fundação cabo-verdiana.

Cabo Verde regista 315 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (256), Boa Vista (56) e São Vicente (3, todos recuperados).

Do total, 67 doentes foram considerados recuperados, dos quais 17 em Santiago e 47 na Boa Vista.

Cabo Verde registou ainda dois óbitos e dois doentes foram transferidos para os seus países de origem, com o país a ter neste momento 242 casos ativos da doença.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 297 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

