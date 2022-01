A universidade garante estar empenhada em promover a educação patriótica em Macau e por isso organiza programas de educação para o pessoal docente e investigadores e administradores.

Segundo a UM, a educação patriótica visa reforçar o sentido de identidade nacional dos seus trabalhadores, o orgulho nacional, o "apego à pátria", assim como a promoção do espírito de patriotismo e de amor por Macau, de modo a aprofundar a compreensão da Constituição, da Lei Básica, das condições globais e regionais e do desenvolvimento social.

Os cursos incluem tópicos como "Segurança Nacional e Eu", "Um País, Dois Sistemas e Eu", "Introdução à Constituição e à Lei Básica", "A Cultura Chinesa e a Sabedoria Chinesa" e "A Língua e Cultura Chinesa".

Em comunicado, a instituição de ensino superior salienta que a fórmula "Um País, Dois Sistemas" é um modo de vida para as pessoas, enfatizando que a "relação harmoniosa" entre o poder central e a Região Administrativa Especial de Macau é crucial "para a estabilidade social, o desenvolvimento económico e a subsistência das pessoas".

Na mesma nota, o professor assistente Wa Kong sublinha a "importância central" da salvaguarda da segurança nacional e a necessidade de implementar leis de segurança nacional.

Esta iniciativa está em consonância com as ambições patrióticas de Macau, onde nos últimos anos o discurso sobre o reforço do patriotismo e do amor à pátria tem estado patente em praticamente todos os setores da sociedade, começando pelos dirigentes políticos.

Nas Linhas de Ação Governativas (LAG) para 2022, apresentadas pelo Governo no fim do ano passado, além da promessa da alteração à "lei relativa à defesa da segurança do Estado", está ainda o objetivo de este ano os trabalhadores dos serviços públicos participarem em ações de formação sobre a Constituição e a Lei Básica, a lei relativa à defesa da segurança do Estado, a cultura chinesa, entre outras.

O objetivo é "aprofundar o sentido de identidade nacional dos trabalhadores dos serviços públicos e aumentar a sua capacidade na realização dos trabalhos da ação governativa".

Para 2022, o patriotismo também será reforçado nas escolas e associações.

A transferência da administração de Macau ocorreu no final de 1999, pouco mais de dois anos depois de a China ter recuperado a soberania sobre Hong Kong.

Em ambos os casos, Pequim aplicou o princípio "Um País, Dois Sistemas", que permitiu a Hong Kong e Macau manterem o sistema capitalista e o modo de vida, incluindo direitos e liberdades de que gozavam as respetivas populações.

As duas regiões têm autonomia em todas as áreas, exceto na diplomacia e na defesa.

