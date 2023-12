De acordo com a nota hoje divulgada, Ricardo Leão (PS) foi recebido na quarta-feira pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, reunião na qual "foi assumido o compromisso de ajustar a integração de Camarate, Unhos e Apelação no serviço pelo Hospital Beatriz Ângelo".

Segundo a nota, Ricardo Leão já havia apresentado ao Governo questões que preocupavam a população, nomeadamente que os utentes de Camarate, Unhos e Apelação passariam a ser atendidos no Hospital de São José, em Lisboa, no seguimento da criação das novas Unidades Locais de Saúde (ULS), ao invés do Hospital Beatriz Ângelo, conforme reivindicado pela Câmara de Loures.

"Este compromisso de reorganização corresponde à integração das unidades de saúde do concelho de Loures nas novas ULS, tendo em conta a geografia do território e o histórico das populações no acesso aos seus serviços de saúde de referência", pode ler-se ainda na nota.

No início do mês, a Câmara de Loures já tinha contestado a reorganização das unidades de saúde no concelho e a referenciação dos utentes de Camarate, Unhos e Apelação, a partir de 01 de janeiro, para o Hospital de São José.

Em causa está o processo de criação das Unidades Locais de Saúde (ULS), publicado há um mês em Diário da República, que prevê para o concelho de Loures a referenciação para duas unidades hospitalares distintas.

Segundo esta reorganização da prestação de cuidados de saúde, em vigor a partir de 01 de janeiro de 2024, os utentes da União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação deixariam de ser servidos pelo Hospital Beatriz Ângelo (Loures) e passariam a ser encaminhados para o Hospital de São José, em Lisboa.

Atualmente, o Hospital Beatriz Ângelo (HBA), que abriu portas em janeiro de 2012, serve os habitantes dos concelhos de Loures (excetuando os de Sacavém, Prior Velho, Moscavide, Portela, Bobadela, São João da Talha e Santa Iria da Azoia), Odivelas (excetuando a Pontinha), Mafra e Sobral de Monte Agraço.

Com as alterações previstas, o HBA passaria a servir apenas os utentes dos concelhos de Odivelas (totalidade) e de Loures (excetuando Camarate, Unhos, Apelação, Sacavém, Prior Velho, Moscavide, Portela, Bobadela, São João da Talha e Santa Iria da Azoia), sendo os restantes reencaminhados para o Hospital de São José.

As ULS, entidades públicas empresariais, são um modelo de organização que promove a gestão integrada de cuidados de saúde primários e hospitalares agregando, numa só instituição, hospitais, centros hospitalares, centros de saúde e agrupamentos de centros de saúde de uma área geográfica.

A ideia é que as ULS apostem na prevenção da doença e na promoção da saúde, prestando melhores cuidados de saúde. Além de maior acesso e proximidade, as ULS deverão reduzir a burocracia.

Na quarta-feira foi anunciada a nova Unidade de Saúde Loures-Odivelas, que visa a articulação entre vários níveis de cuidados, e vai abranger uma população de 226.072 habitantes, dos quais 148.034 de Odivelas e 78.038 de Loures, segundo uma nota do Hospital Beatriz Ângelo.

O equipamento vai assegurar a prestação de cuidados de saúde à população do concelho de Odivelas e das freguesias de Loures, Lousa, Fanhões, Bucelas, Santo Antão e São Julião do Tojal e da União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, do concelho de Loures.

Em setembro, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, anunciou uma "grande reforma" a partir de janeiro de 2024 com a criação de 31 ULS, a acrescer às oito já existentes. Uma delas é a de Loures-Odivelas (Hospital de Loures com o Agrupamento de Centros de Saúde Loures-Odivelas).

RCP (FAC/DD) // MLS

Lusa/Fim