"Trata-se de um financiamento em forma de donativo concedido a Moçambique pela Agência Francesa de Desenvolvimento, contendo um compromisso no valor total de 10 milhões de euros", lê-se no comunicado.

O valor será canalizado em forma de donativo e vai apoiar programas que serão implementados no período de 2020-2022, reforçando o Fundo Comum de Apoio ao Setor da Educação, designado "FASE".

"Desde 2009, o FASE financia o setor para garantir uma educação de qualidade em todo o país e a todos os níveis, nomeadamente através do apoio direto às instituições e à construção de escolas primárias e secundárias", acrescenta o comunicado.

No ensino público, Moçambique conta com um total de 13.337 escolas primárias e 677 escolas secundárias, um "desequilíbrio" que é apontado como um desafio nos esforços para garantir a permanência das crianças nas escolas, principalmente nas zonas rurais.

Atualmente, as escolas moçambicanas estão encerradas desde 01 de abril no âmbito do estado de emergência decretado pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, face a covid-19 no país, que já registou mais de mil casos e oito óbitos.

As aulas vão reiniciar faseadamente a partir de 27 de julho, com prioridade para as classes com exames, nomeadamente a 7.ª, no ensino primário, e a 10.ª e a 12.ª, no secundário.

Na terça-feira, o Governo moçambicano anunciou que vai gastar 3,5 mil milhões de meticais (44 milhões de euros) na reorganização das escolas, para a sua reabertura faseada face aos riscos impostos pela covid-19.

