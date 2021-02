Dados oficiais divulgados hoje indicam que a França já tem 3,4 milhões de casos e 81.448 mortes.

Em relação ao dia anterior, baixaram os doentes hospitalizados, de 27.007 para 26.424, e nos cuidados intensivos, de 3.337 para 3.298.

As autoridades sanitárias estão especialmente preocupadas com a evolução da pandemia no departamento de Moselle, no Norte, uma vez que foram ali identificadas 300 infeções em quatro dias, com as variantes detetadas no Brasil e África do Sul do vírus.

A situação é "inquietante", reconheceu o ministro da Saúde, Olivier Véran, que se deslocou hoje àquele Departamento.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.034 pessoas dos 781.223 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RN//RBF

Lusa/fim