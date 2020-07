Do total de mortes, 19.364 foram registadas nos hospitais e as restantes em lares de idosos, número que o Governo francês só atualiza uma vez por semana e que, comparado com a última contabilização, significa uma queda no número de óbitos nos centros geriátricos nas últimas semanas.

Segundo as autoridades sanitárias francesas, nas últimas 24 horas, 582 infetados encontram-se nas unidades de cuidados intensivos dos diferentes hospitais do país, menos 20 do que na véspera.

O total de casos confirmados ronda os 201.000.

No comunicado, o Ministério da Saúde francês adianta que a situação no território metropolitano é "estável" e que as autoridades sanitárias estão a controlar os focos de contágio que estão a surgir, enquanto se retoma a vida normal no país, embora com a recomendação aos cidadãos para o respeito ao distanciamento e às medidas de segurança.

Desde o final do confinamento, em princípios de maio, foram detetados 304 focos de contágio, três deles nas últimas 24 horas, tendo sido, entretanto, desativados 176.

No entanto, alerta o Ministério da Saúde francês, continua a ser "preocupante" a situação no território ultramarino da Guiana, onde as autoridades sanitárias locais estão ainda a tentar travar a propagação da doença.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 511 mil mortos e infetou mais de 10,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

JSD // EL

Lusa/Fim