Comparativamente ao balanço de sábado, há menos dois mortos contabilizados.

Quanto às novas infeções pelo coronavírus da covid-19, a agência Santé Publique France adverte, no portal que publica diariamente estatísticas sobre a pandemia, que o valor hoje divulgado (66.794) "não deve ser interpretado como um aumento exponencial do número de casos diário".

"O número total de casos confirmados publicados hoje inclui a atualização dos dados não transmitidos (nem publicados) no dia anterior [sábado]", assinala a agência.

Na sexta-feira, França registou 46.677 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 depois de dois dias consecutivos acima dos 50.000 contágios diários.

Desde o início da pandemia da covid-19, França totaliza 96.678 mortes entre 4.822.470 infeções.

Até sábado, de acordo com as estatísticas hoje publicadas, mais de 9,2 milhões de pessoas tinham sido vacinadas contra a covid-19 no país com pelo menos uma das duas doses.

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 2.847.182 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.

