Do total de mortes, 19.378 foram registadas nos hospitais e as restantes em lares de idosos, número que o Governo francês só atualiza uma vez por semana e que, comparado com a última contabilização, significa uma queda no número de óbitos nos centros geriátricos nas últimas semanas.

Segundo as autoridades sanitárias francesas, nas últimas 24 horas, 573 infetados encontram-se nas unidades de cuidados intensivos dos diferentes hospitais do país, menos nove do que na véspera.

O total de casos confirmados é de 166.378.

A Guiana francesa continua a ser a região de maior preocupação para as autoridades francesas, com cerca de 4.000 casos confirmados nessa região ultramarina que faz fronteira com o Brasil.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 516 mil mortos e infetou mais de 10,71 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

