A agenda desta temporada cruzada que se vai realizar entre fevereiro e outubro de 2022 começou hoje a ser divulgada, sendo já pública a sessão de abertura em Paris, a 12 de fevereiro, com a pianista Maria João Pires e a Orquestra da Fundação Gulbenkian, na Filarmónica de Paris, seguido por um outro concerto logo no dia 13 de fevereiro consagrado às vozes lusófonas.

No dia 14 de fevereiro, França e Portugal fazem "uma declaração de amor" mútua, segundo comunicado de imprensa em francês enviado às redações, com um passeio português na capital francesa entre o edifício da Câmara Municipal de Paris e o Museu do Louvre.

Esta temporada estende-se depois a diversas latitudes em França, com Joana Vasconcelos a ter "carta branca" na capela do Castelo de Vincennes, a exposição "Idade de Ouro do Renascimento Português", no Louvre, a exposição "All I Want: Mulheres portuguesas do século XX ao século XXI", em Tours, e uma retrospetiva de Maria Helena Vieira da Silva em Marselha.

Esta troca cultural vai ter dois momentos altos de reflexão, com o Fórum dos Oceanos, um evento organizado entre o Museu de História Nacional de Paris e a Fundação do Mar, reunindo investigadores franceses, portugueses e europeus, e ainda o Fórum da Igualdade de Género, que se vai realizar em Angers.

Em Lisboa, Portugal e França vão celebrar em conjunto o 50.º aniversário das "Novas cartas portuguesas".

O Theatre de la Ville, dirigido pelo lusodescendente Emmanuel Demarcy-Mota, que é também presidente desta temporada, vai acolher vários espetáculos franco-portugueses.

No Carreau du Temple, em Paris, haverá um festival gastronómico dedicado a Portugal e o Jeu de Paume, museu de referência de cinema e fotografia, dará "carta branca" ao cineasta Pedro Costa.

Em Marselha, o Festival de Cinema Internacional vai associar-se à produtora portuguesa O Som e a Fúria, enquanto o Festival Internacional de Rochelle vai associar-se ao Festival Iminente.

Em Clermond-Ferrand, o festival Europavox vai consagrar a sua edição de 2022 a Portugal, assim como Festival We Love Green. Também o Festival Músicas do Mundo, em Sines, se vai associar à temporada.

Outra associação a destacar na programação é a do Lyon BD com o Amadora BD, selando assim uma cooperação ao nível da banda desenhada entre os dois países.

O programa vai ainda incluir encontros e debates em temáticas como clima, energias renováveis, economia azul, transportes, mobilidade, cidades inteligentes, indústrias culturais e criativas e saúde.

O anúncio da programação completa deste evento cultural será feito a 18 de janeiro numa conferência de imprensa em Paris.

CYF // TDI

Lusa/Fim