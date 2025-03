"O Exército Aéreo e Espacial vai precisar de mais Rafale, é um imperativo dado o contexto atual", declarou Macron, não especificando a quantidade de caças de fabricação francesa, a partir da base aérea 116 de Luxeuil-Saint Sauveur, no nordeste de França.

O Presidente francês afirmou ainda que serão investidos cerca de 1,5 mil milhões de euros para ampliar e modernizar esta base aérea, onde os seus aviões serão equipados com novos mísseis nucleares ultrassónicos.

A base aérea de Luxeuil-Saint Sauveur será a primeira a receber até 2035 "a próxima versão do Rafale e o seu míssil nuclear hipersónico, um elemento-chave na modernização em curso da dissuasão nuclear da França" e também receberá "2.000 militares e civis", segundo o chefe de Estado, que é também o Comandante-em-Chefe das Forças Armadas francesas.

Esta base contribui para a "postura de segurança permanente" no espaço aéreo francês, mas também para as missões nacionais, multilaterais ou da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental), nomeadamente sobre os Estados Bálticos, como explicou o Eliseu à agência France-Presse.

A base Luxeuil-Saint Sauveur, criada em 1912, acolheu em 1916 a esquadrilha La Fayette, formada por voluntários norte-americanos que se tinham alistado ao lado da França antes da entrada de Washington na Primeira Guerra Mundial. De 1966 a 2011, foi palco também da implementação da dissuasão nuclear aérea francesa.

A França, única potência nuclear da União Europeia (UE), tem atualmente três outras bases aéreas envolvidas na dissuasão nuclear: Saint-Dizier (este), Istres (sudeste) e Avord (centro).

O anúncio do chefe de Estado francês acontece no momento em que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, discutem um possível processo de paz para a Ucrânia, invadida pelas tropas russas em fevereiro de 2022.

Na semana passada, Emmanuel Macron defendeu que a França deve lutar simultaneamente contra as "ameaças geopolíticas" e as "ameaças ao seu solo colocadas por terroristas", rejeitando acusações de que estaria a exagerar quanto à Rússia.

No início de março, o Presidente francês anunciou querer "abrir o debate estratégico" sobre a proteção da Europa pelas armas nucleares francesas com os aliados dispostos a garantir a paz futura na Ucrânia e a proteção do continente europeu, para não depender da dissuasão norte-americana para fazer face às ameaças da Rússia.

