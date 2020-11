Fradique estreia em Portugal "Ar Condicionado", filme do realismo mágico de Luanda

O realizador angolano Fradique estreia, na quinta-feira, no festival Porto/Post/Doc, no Porto, o filme "Ar Condicionado", passado em Luanda, com pessoas da classe trabalhadora e "algum realismo mágico", disse em entrevista à Lusa.