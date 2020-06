"São indivíduos estrangeiros que teriam vindo para Moçambique e que, fugindo da ofensiva das tropas congolesas e das Nações Unidas, (...) teriam entrado em Moçambique e escolhido Cabo Delgado porque demonstra umas similitudes com o leste da República Democrática do Congo, ou seja, uma zona rica em recursos minerais e uma zona de fraca presença do Estado", afirmou Chichava.

O investigador moçambicano falava durante uma conferência 'online' sobre "A Dimensão Interna e Externa do 'Al-Shabab'".