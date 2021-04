Fotógrafo belga expõe em Luanda "Máscara Oculta" de arte congolesa

A exposição "Máscara Oculta", inaugurada em Lubumbashi, República Democrática do Congo (RDCongo), do fotógrafo belga Kristof Degrauwe, vai ser aberta, em Luanda, na próxima segunda-feira, no Museu Nacional de Antropologia.