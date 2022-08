Depois das mudanças forçadas pela pandemia, o Fórum Socialismo regressa este ano no formato habitual, sendo o destaque do programa o discurso de encerramento da coordenadora do BE, Catarina Martins, marcado para domingo à tarde, já que o Fórum Socialismo é a 'rentrée' do partido.

A abertura desta iniciativa de três dias, que decorre na Escola Secundária Avelar Brotero, em Coimbra, decorrerá hoje à noite com uma sessão internacionalista intitulada "a Europa dos Povos", na qual participa não só Marisa Matias, como o antigo deputado do BE José Manuel Pureza, Idóia Villanueva (Podemos) e Paul Maskey (Sinn Féin).

A pandemia de covid-19 trocou as voltas ao Fórum Socialismo nos últimos dois anos: em 2020 o partido cancelou a iniciativa e substituiu-a por quatro sessões descentralizadas e em 2021 realizou-se em duas cidades distintas para se adaptar à situação pandémica.

Em declarações à agência Lusa no final de julho, o dirigente do BE Fabian Figueiredo adiantou que as dezenas de debates serão "em torno dos mais diversos assuntos da atualidade nacional e internacional" e também temas que, mesmo fora da agenda mediática, o partido considera ser importante discutir.

"Mantém-se também a tradição de convidar muitas pessoas externas ao BE para os diferentes painéis, entre "ativistas, académicos ou mesmo dirigentes e militantes de outros partidos", acrescentou Fabian Figueiredo.

Um dos debates em destaque é sobre "Como acabar com a guerra na Ucrânia?", no qual participa o embaixador Francisco Seixas da Costa e o fundador do BE Luís Fazenda, estando marcado para a manhã de sábado.

Também no sábado de manhã, o secretário-geral da JS e deputado do PS, Miguel Costa Matos, vai estar presente no Fórum Socialismo para debater os caminhos para a legalização da canábis para uso pessoal, tema em relação ao qual o BE já apresentou um projeto de lei e quer um debate amplo, com a "expectativa que haja uma maioria nesta legislatura que caminhe para uma lei segura".

Ainda no sábado, "Blockchain e Criptomoedas: o futuro é uma fraude?" é o painel no qual participam o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, e a deputada Mariana Mortágua.

Um dos temas que tem marcado as intervenções políticas do partido liderado por Catarina Martins nos últimos meses é a resposta à crise da inflação, que também será alvo de discussão neste fórum.

Marisa Matias voltará a participar no fórum com o debate "Vacina Covid: quando quem paga, não manda", agendado para a tarde de sábado.

O Serviço Nacional de Saúde, a educação, as questões laborais, a descentralização, a cultura, os 50 anos das Novas Cartas Portuguesas, o bolsonarismo no Brasil ou os refugiados são outros dos temas que estarão em discussão em Coimbra.

"Quem consulta o programa perceberá também que as alterações climáticas, a catástrofe climática ocupa muitos debates com académicos, ativistas a ajudar a pensar como responder às alterações climáticas, mas também chamar à atenção para a necessidade de tomar medidas concretas e já", acrescentou o dirigente do BE.

