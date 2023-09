De acordo com a Câmara da Nazaré (PS), o monumento ultrapassou, na quarta-feira, a barreira dos dois milhões de visitantes ao espaço que se tornou "numa referência mundial pela excelência que oferece na contemplação da natureza, em especial das ondas grandes na praia do Norte, passagem obrigatória de surfistas e de competições internacionais".

O forte, também conhecido por farol, abriu à visitação regular do público em 2015 e está, desde 2017, afeto à autarquia que gere o espaço onde se encontra o Centro Interpretativo do Canhão da Nazaré, o projeto museológico "Surfer Wall", dedicado às ondas gigantes.

O Centro Interpretativo do Canhão da Nazaré foi inaugurado em maio de 2015, destinado a transmitir informação científica sobre o fenómeno que gera as ondas gigantes, através da monitorização e previsão das condições oceanográficas e meteorológicas nas boias Monican, de uma maquete do canhão da Nazaré, imagens e informação sobre o submarino alemão U-963, afundado ao largo da vila.

A "Surfer Wall" foi iniciada em 2016, num "reconhecimento aos atletas de desportos de mar que procuram a superação de metas pessoais nas ondas da Praia do Norte e que, por essa via, divulgam a Nazaré pelo mundo", refere uma nota de imprensa da autarquia.

O Forte de S. Miguel foi mandado construir em 1577 pelo Rei D. Sebastião, que determinou erguer uma fortificação para defesa do povoado piscatório. O monumento foi depois alvo de remodelações e ampliação em 1644, a mando de D. João IV, que mandou colocar uma imagem em pedra calcária de São Miguel Arcanjo, com a legenda "El Rey Dom Juan-1644".

O edifício sobreviveu às invasões francesas, fez parte da história das lutas liberais e sofreu atos de vandalismo por parte dos liberais, que atacaram a imagem de pedra de S. Miguel, ainda hoje desfigurada. Em 1903, já sem função militar, o forte beneficiou de obras para a instalação de um farol, que começou a funcionar em dezembro desse ano.

O equipamento abre diariamente, das 10:00 às 18:00 (última entrada às 17:30).

