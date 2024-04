Os confrontos registaram-se de madrugada, nas matas de Nambini, comunidade de Nabala, no posto administrativo de Mucojo, a cerca de 20 quilómetros da sede do distrito de Macomia, avançaram as fontes.

"Não dormimos bem, houve muita movimentação de ambulâncias, que saíam da sede de Macomia e outras vinham de Pemba [capital da província de Cabo Delgado], em direção a Mucojo", relatou uma fonte em Macomia.

Não há informações sobre mortes, na sequência dos combates, mas a troca de tiros levou à fuga de alguns camponeses para a sede do distrito.

"Sobre mortes não sei, mas vi pessoas que fugiram de Nambini e Nabala, devido ao medo de um possível ataque, estamos mal, ainda não temos sossego", declarou uma outra fonte.

Populares disseram à Lusa que, desde quarta-feira, aumentou o movimento de militares moçambicanos na sede de Macomia.

"Há militares a circular em todo o lado, é habitual, mas, desde quarta-feira, parece-me que o efetivo aumentou, acho que é por conta da situação", narrou uma outra fonte local.

A província de Cabo Delgado enfrenta desde outubro de 2017 uma insurgência armada com ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Depois de vários meses de relativa normalidade nos distritos afetados, a província registou, há alguns meses, novas movimentações e ataques de grupos rebeldes, que têm limitado a circulação para alguns pontos nas poucas estradas asfaltadas que dão acesso a vários distritos.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021, com apoio do Ruanda, com mais de 2.000 militares, e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás natural.

RYCE // JMC

Lusa/Fim