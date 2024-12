Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), "as forças do regime lançaram uma contraofensiva" com apoio aéreo numa operação que começou durante a madrugada.

De acordo com a organização não-governamental com sede em Londres, as tropas governamentais conseguiram fazer recuar os combatentes da coligação rebelde dominada pelo grupo radical islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que tinham chegado à periferia de Hama, a quarta maior cidade da Síria.

A OSDH tem uma vasta rede de colaboradores e informadores na Síria desde o início da guerra civil, em 2011.

De acordo com o observatório, as forças governamentais recuperaram o controlo de duas aldeias vizinhas e conseguiram "fazer recuar o HTS cerca de 10 quilómetros" da cidade de Hama.

Entretanto, a agência noticiosa oficial síria Sana indicou que o Exército estava a prosseguir as operações contra "organizações terroristas" na província de Hama.

A agência oficial acrescentou que "as unidades do Exército estão envolvidas em violentos confrontos" com os rebeldes no nordeste e noroeste da cidade.

Citada pela Sana, uma fonte militar síria tinha indicado na terça-feira que meios militares tinham sido enviados para a cidade do centro da Síria, na estrada que liga Alepo à capital.

Durante a noite, a televisão síria mostrou imagens de Hama onde se viram polícias e soldados em praças desertas.

Segundo o OSDH, os combates também deslocaram "dezenas de famílias" de várias zonas do oeste e do norte da província de Hama.

A perda de Alepo, na semana passada, foi um revés para o regime de Bashar al-Assad.

PSP//APN

Lusa/fim