"Estamos a fazer de tudo para reavermos aquelas terras", disse Bernardino Rafael, citado hoje pela Rádio Moçambique, no âmbito de uma visita que realizou a um centro de acolhimento no distrito de Montepuez, na província de Cabo Delgado, Norte de Moçambique.

Segundo Bernardino Rafael, as Forças de Defesa e Segurança tudo estão a fazer para travar as incursões dos terroristas, condição para que as populações deslocadas regressem para as suas zonas de origem.