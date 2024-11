A avenida Amilcar Cabral, a principal da cidade de Bissau, volta a ser o palco da cerimónia com dezenas de cadeiras e tendas para os convidados e painéis com o símbolo das comemorações, que junta os 100 anos do nascimento de Cabral, os 60 anos das Forças Armadas e 51 anos da independência da Guiné-Bissau.

O aniversário natalício do líder da luta armada da libertação foi em setembro e este será o único evento oficial e público que assinala a data na Guiné-Bissau ao mais alto nível.

Em plena luta armada comandada por Cabral, foram criadas, em 1964, as primeiras unidades das Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP), no histórico congresso de Cassacá, que conseguiu unir todas as etnias guineenses na luta pela independência.

Sessenta anos depois, Amilcar Cabral é evocado na cerimónia que, entre diversos eventos, tem no programa o lançamento do livro "O Percurso de um Combatente" da autoria de Biaguê Na N'tan, Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas.

O livro, segundo disse à Lusa fonte militar, de uma autobiografia sobre o percurso do general que lidera as Forças Armadas guineense há uma década.

As comemorações ocorrem na mesma semana em que o general avisou publicamente que as Forças Armadas estavam em prontidão máxima para impedir perturbações do evento, depois de anunciadas para a data manifestações da oposição guineense, que os promotores acabaram por cancelar.

Os protestos tinham como motivo o cancelamento das eleições legislativas antecipadas marcadas para 24 de novembro e adiadas pelo Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, que dissolveu o parlamento, em dezembro de 2023, e substitui o Governo da maioria PAI- Terra Ranka por um de iniciativa presidencial.

Nos lugares reservados aos convidados na cerimónia de sábado consta a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, cujo presidente Domingos Simões Pereira, foi substituído por Adja Satu Camará.

A Presidência da República da Guiné-Bissau confirmou a presença nas festividades de quatro chefes de Estado, nomeadamente os Presidentes do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, do Congo, Denis Sassou Nguesso, da Gâmbia, Adama Barrow, e o Presidente de Transição da República da Guiné, Mamady Doumbouya.

Estão, também, anunciados o primeiro-ministro São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, o vice-Presidente da Serra Leoa, Mohammed Juldeh Jalloh, o ministro de Estado, Chefe da Casa Civil da Presidência da República de Angola, Adão Almeida, e representantes de outros países como Cabo Verde, Argélia, Mauritânia, Guiné Equatorial, China, Gana e Djibouti.

As comemorações começam com um jantar oficial, na véspera, oferecido pela Presidência da República aos convidados e têm o ponto alto na manhã de sábado, com o discurso do chefe de Estado guineense e o desfile militar dos diferentes ramos das Forças Armadas.

As festividades terminam com um almoço para os convidados na Presidência da República da Guiné-Bissau.

