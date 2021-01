Segundo constatou a agência de notícias EFE, os migrantes foram atacados com bastões e bombas de gás lacrimogéneo por elementos do Exército da Guatemala, quando tentaram avançar numa estrada do oeste do país, onde permanecem cercados desde a noite de sábado.

Os hondurenhos fazem parte de uma caravana migrante formada por mais de 9.000 pessoas, segundo cálculos oficiais, que saiu de San Pedro Sula, em distintas fases, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira.

AH // JLG

Lusa/fim