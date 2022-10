Força Aérea ucraniana diz que abateu 16 drones 'kamikaze' durante a noite

A Força Aérea ucraniana abateu 16 drones 'kamikaze Shahed-136' no sábado à noite no sul do país, noticiou hoje a agência Efe, citando um comunicado publicado no Facebook e pela agência Ukrinform.