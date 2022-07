"O incêndio que deflagrou às 23:30 de terça-feira alastrou entretanto a Almancil, no concelho de Loulé, estando perto da Quinta do Lago. Temos duas frentes ativas, uma a norte/noroeste, que está a ceder aos meios, e outra no flanco esquerdo, a evoluir, mas com projeções para locais inacessíveis", disse à Lusa Alexandre Vicente, do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

A mesma fonte do CDOS indicou que serão dadas mais informações sobre o incêndio numa conferência de imprensa a realizar na Universidade do Algarve.

O incêndio deflagrou às 23:30 de terça-feira perto da Universidade do Algarve e do recinto onde deveria decorrer a Concentração Internacional de Motos de Faro, que entretanto passou para um "espaço urbanizado".

Às 10:00, o incêndio mobilizava 227 operacionais, com o apoio de 83 veículos e quatro meios aéreos.

De acordo com dados disponíveis no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 10:00 estavam em curso 11 incêndios, que mobilizavam 1.303 operacionais, com o apoio de 384 veículos e três meios aéreos.

Às mesma hora, mais de 2.721 operacionais combatiam 50 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 817 veículos e 22 meios aéreos.

