De acordo com o Comando Sub-Regional de Lisboa da Proteção Civil, o combate ao incêndio que deflagrou cerca das 15:00 no restaurante em Algés está na fase de rescaldo, estando os meios no local a proceder à ventilação do edifício onde hoje ardeu a cobertura.

O trânsito na Avenida Marginal (Estrada Nacional 6) esteve cortado nos dois sentidos e foi reaberto cerca das 16:35.

O fogo, que não provocou vítimas, foi combatido por corporações de bombeiros de Algés e freguesias próximas.

