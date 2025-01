O exército israelita abriu hoje fogo contra moradores do sul do Líbano que tentavam regressar às suas aldeias às centenas, provocando 11 mortos e 83 feridos, de acordo com um balanço provisório do Ministério da Saúde libanês.

Segundo o ministério, "os ataques do inimigo israelita contra cidadãos que tentavam regressar às suas aldeias ainda sob ocupação deixaram 11 mortos, incluindo um soldado do exército libanês e duas mulheres, bem como 83 feridos".

"O fogo do inimigo israelita é parte da sua contínua agressão contra cidadãos e soldados nas áreas da fronteira sul", afirmou o exército libanês num comunicado.

Segundo a ONU, o exército israelita destacado no setor vai manter-se na região apesar de expirar o prazo estabelecido para a sua retirada, premissa integrada no acordo de cessar-fogo com o Hezbollah.

"Ainda não estão reunidas as condições para o regresso seguro dos cidadãos às suas aldeias ao longo da Linha Azul", afirmaram numa declaração conjunta a representante da ONU para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, e o general Aroldo Lazaro, comandante da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL).

"As comunidades deslocadas [...] são, portanto, mais uma vez chamadas a ter cautela", acrescentaram.

JSD // FPA

Lusa/Fim