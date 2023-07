O comandante de serviço às operações, Paulo Cardoso, disse à Lusa que o incêndio está "praticamente resolvido" e que os meios aéreos foram retirados com a aproximação do por do sol, tendo sido reforçados os meios no terreno para reabastecimento dos tanques de água.

O alerta para o incêndio foi dado às 15:58 na localidade de Vale da Vaca, na freguesia de Carregueira, na Chamusca.

Quase 150 operacionais combatiam à tarde o incêndio que não ameaçou casas.

O comandante adiantou que no decorrer do combate um bombeiro ficou ferido de forma ligeira "por trauma num membro inferior", tendo sido encaminhado ao Hospital de Santarém sem preocupações de maior.

