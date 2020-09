Fonte do CDOS de Braga adiantou à Lusa que o incêndio foi dado como dominado desde cerca das 14:55 e que no local estavam "diversas corporações de bombeiros" a combater as chamas, designadamente de Vizela, Taipas, Fafe, Celorico de Basto, Riba de Ave, Via Todos.

Também dois grupos de reforço de Lisboa da GNR e da Força Especial de Bombeiros estavam no local, num total de "114 homens e 35 viaturas".

De acordo com a fonte, o incêndio deflagrou pelas 21:24 de segunda-feira, na zona de Alfarela, na União de Freguesias de Caçarilhe e Infesta, em Celorico de Basto.

O fogo consome uma zona mista de floresta e mato, mas sem colocar casas em risco, disse a fonte.

