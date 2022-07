"A esta hora há vários incêndios que preocupam os bombeiros. Temos dois em Leiria, um em Vale da Pia, que tem 469 operacionais, com 129 veículos, e o da Caranguejeira que está a ser combatido por 358 operacionais, com 108 veículos", disse à Lusa o comandante Paulo Santos.

Num ponto de situação feito à Lusa cerca das 07:00, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), destacou também o incêndio que deflagrou em Gambelas, na freguesia de Montenegro, no distrito de Faro, às 23:30 e que mobilizava 172 operacionais, com o apoio de 64 veículos.

"Preocupam igualmente os incêndios da Cumeada e Espite, no concelho de Ourém, que estão em fase de resolução desde as 03:00. Nestes locais que têm uma vasta área e vários pontos quentes, permanecem fortes dispositivos. Durante a noite ocorreram várias reativações, mas não temos informação de feridos durante a noite", disse.

De acordo com dados disponíveis no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 07:20 estavam em curso 11 incêndios, que mobilizavam 1.357 operacionais, com o apoio de 402 veículos.

Às 07:20, mais de dois mil operacionais combatiam 46 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 785 veículos.

DD // SB

Lusa/Fim