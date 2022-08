Em comunicado, a organização dá conta de que alguns dos momentos da tradicional serenata de fogo-de-artifício no Rio Lima, em Viana do Castelo, agendada para domingo, "foram antecipados para este sábado, a partir das 23:30, lançada em conjunto com o chamado "Fogo da Santa".

Dessa forma, antecipam em meia hora a entrada em vigor da situação de alerta para todo o território continental, que proíbe o lançamento de fogo-de-artifício, devido ao aumento do risco de incêndio.

A situação de alerta prolonga-se por três dias, começando às 00:00 de dia 21 de agosto e terminando às 23:59 do dia 23 de agosto, terça-feira.

Esta imposição levou a que a organização das festas juntasse o lançamento dos dois fogos num único evento, ficando de fora a realização da cachoeira de fogo a partir da Ponte Eiffel.

"A alteração (...) foi a solução encontrada pela Comissão de Festas para manter no programa da Romaria d'Agonia um dos seus números mais emblemáticos, embora numa versão mais limitada, lançada em conjunto com o fogo-de-artifício que já integrava o programa de sábado, em honra da padroeira, a Senhora d'Agonia", lê-se no comunicado.

O programa da Romaria previa o lançamento, a partir das 00:00 de domingo, do chamado Fogo da Santa ou do Meio, dedicado à padroeira da Romaria d'Agonia, a partir da zona do Campo do Castelo, enquanto às 00:00 de segunda-feira a festa terminaria com a tradicional Serenata de fogo de artificio, na Ponte Eiffel e no Rio Lima.

