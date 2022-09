"O programa que vai ser implementado é o do MPLA e não o da FNLA. Nós não vamos apresentar nada. Vamos apenas aproveitar o que há de bom no programa do MPLA, que ganhou às eleições, e vamos apoiar, porque a democracia funciona desta maneira" garantiu.

O político que, pela primeira vez vai fazer parte do Parlamento angolano, na qualidade de cabeça de lista do seu partido, rearmou que os angolanos não esperam nada, em relação à governação do MPLA nos próximos cinco anos, pois entende que, ao longo de mais de 40 anos, o partido no poder em Angola não foi capaz de satisfazer as aspirações do povo angolano.

Nimi a Simbi reagiu hoje à margem da tomada de posse dos deputados ao Parlamento angolano, após a investidura do Presidente angolano esta quinta-feira, em Luanda.

JYMU // VM

Lusa/Fim