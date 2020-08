"Parabéns ao Presidente [da Argentina], Alberto Fernández, e ao ministro [da Economia], Martín Guzmán, e aos principais credores argentinos por chegarem a um acordo de princípio sobre a dívida do país. É um passo muito significativo", afirmou Georgieva, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

A líder do FMI desejou ainda uma "conclusão bem sucedida" a um processo que envolve o país sul-americano e três grupos de credores privados - o Grupo Ad Hoc de Credores Argentinos, o Comité de Credores da Argentina e o Grupo de Credores.

Após meses de negociações, com propostas e contrapropostas, o Ministério da Economia da Argentina informou hoje, em comunicado, que as partes alcançaram um acordo que vai permitir um "alívio significativo da dívida" ao país.

O Governo argentino esclareceu ainda que o acordo vai permitir o ajuste de algumas datas de pagamento contempladas nos novos títulos, que vão substituir a dívida que se encontra em 'default'.

Os títulos de dívida sujeitos a restruturação, emitidos em 2005 e 2010 e a partir de 2016, vão ser trocados por títulos em dólares e euros, com vencimentos em 2029, 2030 e 2038.

O Governo argentino fez a sua quarta oferta aos credores no dia 06 de julho, depois de três fracassos iniciais de acordo.

A Argentina afirmou que reconheceria 53,50 dólares de cada 100 dólares de dívida, mas os credores avançaram com uma contraproposta mínima de 56,50 dólares, antes de se chegar ao valor acordado de 54,80 dólares.

Com o acordo, o país sul-americano vai sair do seu nono 'default' na história e terá um balão de oxigénio para enfrentar o pós-pandemia, mas os desafios do país são ainda gigantes, segundo analistas.

"Mesmo com a questão da dívida resolvida, a Argentina fica malparada para contrair novos créditos e para receber novos investimentos. A tarefa será ainda titânica", explicou à Lusa o analista económico Marcelo Elizondo.

Além da dívida externa, a Argentina procura também chegar a acordo com o FMI, para finalizar o pagamento do empréstimo de 44.000 milhões de dólares fornecido pela agência desde 2018.

