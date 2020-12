FMI diz que Moçambique deve reconquistar sustentabilidade da dívida sem prejudicar crescimento

O representante do Fundo Monetário Internacional (FM) em Moçambique defendeu hoje que o país deve tornar sustentável a dívida pública, sem prejudicar o crescimento, apontando as receitas de gás natural como uma oportunidade para o controlo do endividamento.